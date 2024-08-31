Минское «Динамо» не подписало контракт с племянником тренера

Ранее Квартальнов выступал в КХЛ за ЦСКА, петербургский СКА, подмосковный «Витязь» и «Сочи», но наилучших личных результатов добился в составе московского «Спартака». Играя за «красно-белых», он забросил свою первую шайбу в КХЛ в карьере в 2021 году, а в сезоне-2022/23 набрал 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 53 матчах «регулярки». Всего на его счету 196 матчей и 33 (9+24) очка в КХЛ.