В «Спартаке» не обсуждали с Ковальчуком вопрос продолжения карьеры

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Представители «Спартака» не разговаривали с нападающим Ильей Ковальчуком по поводу продолжения карьеры в составе красно-белых. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре на сезон. В 20 матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги он забил четыре гола и отдал четыре передачи. В плей-офф Ковальчук сыграл пять матчей. Ранее хоккеист сообщил газете «Спорт-Экспресс», что на 99,9% завершил карьеру.
«Он взял творческий отпуск, сам должен определиться, что в дальнейшем будет делать. Конкретного разговора с ним не было. То, что он в спорт вернется, это точно, а в качестве кого, посмотрим», — сказал Жамнов.
Ковальчуку 41 год. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, финалистом Кубка Стэнли и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.