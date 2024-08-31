Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Спартаке» не обсуждали с Ковальчуком вопрос продолжения карьеры

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов рассказал, что хоккеист взял творческий отпуск.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Представители «Спартака» не разговаривали с нападающим Ильей Ковальчуком по поводу продолжения карьеры в составе красно-белых. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре на сезон. В 20 матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги он забил четыре гола и отдал четыре передачи. В плей-офф Ковальчук сыграл пять матчей. Ранее хоккеист сообщил газете «Спорт-Экспресс», что на 99,9% завершил карьеру.

«Он взял творческий отпуск, сам должен определиться, что в дальнейшем будет делать. Конкретного разговора с ним не было. То, что он в спорт вернется, это точно, а в качестве кого, посмотрим», — сказал Жамнов.

Ковальчуку 41 год. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, финалистом Кубка Стэнли и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.