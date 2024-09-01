Зайцев — о работе с Ротенбергом в СКА: хорошая система, всё чётко, никаких нареканий

32-летний защитник стал игроком петербургского клуба в это межсезонье, перейдя из НХЛ.
— Как проходит ваша адаптация в СКА?
— Отлично. Всё супер, классные ребята. Всё легко.
— Кузнецов говорил, что в СКА у него были одни из самых тяжёлых тренировок в карьере. Для вас летние сборы были привычными?
— Да, было тяжело, много нового. Но я тоже много тренировался в России до этого, поэтому всё по нагрузкам похоже.
— Сейчас вы работаете в СКА под руководством Романа Ротенберга. Как охарактеризуете его?
— Ещё сезон не начался. А так всё нравится. Вообще никаких нареканий, ничего. Всё чётко, всё разбираем. Хорошая система, — цитирует Зайцева «ВсеПроСпорт».