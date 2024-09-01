ЦСКА обыграл «Спартак» и стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 4:3 в серии буллитов обыграл «Спартак» в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене «Мегаспорт».
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Дроздов (15-я минута), Прохор Полтапов (29) и Руслан Исхаков (42). У проигравших отличились Уилл Биттен (21), Михаил Мальцев (29) и Данил Пивчулин (53). Автором победного буллита стал Дроздов.
В матче за третье место нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 обыграло московское «Динамо». Во встрече за пятое место подмосковный «Витязь» победил екатеринбургский «Автомобилист» (5:2).
Лучшим вратарем турнира признали голкипера «Торпедо» Ивана Бочарова. Лучшим защитником стал Егор Савиков из «Спартака», лучшим нападающим — Виталий Абрамов из ЦСКА.
ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в шестой раз. Ранее армейцы побеждали в 2010, 2011, 2013, 2017 и 2022 годах. Рекордсменом по количеству побед является «Динамо», завоевывавшее трофей семь раз. В прошлом году победителем Кубка мэра Москвы в третий раз стал «Спартак».
Регулярный чемпионат Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 3 сентября матчем за Кубок открытия между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». «Спартак» и ЦСКА в рамках чемпионата встретятся 5 сентября на арене «Мегаспорт». Этот матч будет первым для обеих команд в предстоящем сезоне КХЛ.