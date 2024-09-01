ЦСКА обыграл «Спартак» и стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в шестой раз. Ранее армейцы побеждали в 2010, 2011, 2013, 2017 и 2022 годах. Рекордсменом по количеству побед является «Динамо», завоевывавшее трофей семь раз. В прошлом году победителем Кубка мэра Москвы в третий раз стал «Спартак».