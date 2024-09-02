Звездный СКА и длинный календарь. Главное о новом сезоне КХЛ

Расширение календаря, изменения лимита на легионеров и статуса чемпионата стали важными отличиями предстоящего сезона по сравнению с предыдущим. Подробнее об изменениях — в материале ТАСС.
Больше не чемпионы России
В начале июля было объявлено, что КХЛ станет вести самостоятельную политику по хоккейным вопросам и большинство решений она теперь будет согласовывать не с Федерацией хоккея России (ФХР), а напрямую с Министерством спорта. Это стало возможным благодаря принятому еще 3 июля Госдумой законопроекту, который дает право профессиональным спортивным лигам самостоятельно организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов вне зависимости от международных спортивных федераций. Важным шагом к самостоятельности лиги стало то, что теперь чемпион КХЛ не будет иметь звание чемпиона России, как это было с самого основания лиги (с 2008 года). Чемпионат России теперь будет разыгрываться между клубами Всероссийской хоккейной лиги.
Изменение лимита на легионеров
КХЛ теперь напрямую согласовывает с Минспортом свои соревнования в Едином календарном плане, а также лимит на легионеров. Это позволило лиге смягчить лимит с трех до пяти игроков — представителей стран, которые не входят в ЕАЭС (хоккейными странами в этом сообществе являются, как правило, Россия, Белоруссия и Казахстан). Тогда как раньше под нажимом ФХР лимит ужесточался, и в сезоне-2023/24 российские клубы могли заявлять на матч до трех иностранцев из стран, которые членами ЕАЭС не являются.
Сбалансированный календарь
В предыдущие годы регулярный чемпионат в основном начинался в первых числах сентября и заканчивался в конце февраля. Это было сделано, чтобы провести плей-офф до 30 апреля — последнего дня, когда заканчивались действия контрактов у тех хоккеистов лиги, которые потом становились ограниченно или неограниченно свободными агентами. После того как КХЛ стала самостоятельной и с учетом недопуска сборных России и Белоруссии до турниров под эгидой IIHF, лига расширила календарь. Регулярный чемпионат пройдет с 3 сентября по 23 марта 2025 года. Плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая 2025 года (дата проведения седьмого матча). Крайним сроком действия контрактов в КХЛ является 31 мая.
Возвращение Кузнецова
Приезд обладателя Кубка Стэнли 2018 года, двукратного чемпиона мира Евгения Кузнецова стал частью мощной трансферной компании СКА. Фигуры такого калибра в России не было давно, и возвращение Кузнецова можно сравнить с теми годами, когда в Санкт-Петербург приезжали Илья Ковальчук и Павел Дацюк. По информации газеты «Спорт-Экспресс», за четыре года Кузнецов получит 326 млн рублей (50 млн за первый год, по 92 млн — в последующих трех).
Глобальные изменения в ЦСКА и «Ак Барсе»
К армейцам вернулись из Северной Америки отечественные молодые хоккеисты. Это воспитанники клуба и те, за кем ЦСКА закрепил свои права. В первую очередь можно отметить вратаря Ивана Просветова, защитника Никиту Охотюка, нападающего Дениса Гурьянова, которые пришли на смену Ивану Федотову, Михаилу Григоренко, Сергею Плотникову и Антону Слепышеву. Илья Воробьев сменил на посту главного тренера команды Сергея Федорова.
«Ак Барс» расстался с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым. Форвард, который в предстоящем сезоне наверняка побьет абсолютный рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в КХЛ, укрепил минское «Динамо», а защитник должен добавить мощи в обороне «Торпедо». Завершил свою тренерскую карьеру и пятикратный победитель чемпионата России и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Зинэтула Билялетдинов, которого сменил на посту главного тренера Анвар Гатиятулин.
Повышение цен на абонементы на матчи «Спартака»
Выступление красно-белых в предыдущем сезоне, когда команда смогла дойти до второго раунда плей-офф, повлекло за собой резкий рост цен на абонементы игр «Спартака» в сезоне-2024/25. Год назад цена самого дешевого абонемента начиналась от 6 690 рублей на места верхнего яруса. В этом же году цена без учета льгот 30% от базовой стоимости, предоставляемой пенсионерам, детям до 16 лет, инвалидам второй и третьей групп и ветеранам боевых действий, составила 12 785 рублей.
Самый дорогой абонемент в сезоне-2023/24 стоил 41 036 рублей (центральные места на нижнем ярусе). В этом году, говоря о первой категории, такой абонемент стоит 120 244 рубля. Несмотря на такое повышение цен, после старта закрытой продажи для всех владельцев абонементов прошлого сезона их было продано вдвое больше, чем год назад, сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых.