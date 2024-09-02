Звездный СКА и длинный календарь. Главное о новом сезоне КХЛ

В начале июля было объявлено, что КХЛ станет вести самостоятельную политику по хоккейным вопросам и большинство решений она теперь будет согласовывать не с Федерацией хоккея России (ФХР), а напрямую с Министерством спорта. Это стало возможным благодаря принятому еще 3 июля Госдумой законопроекту, который дает право профессиональным спортивным лигам самостоятельно организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов вне зависимости от международных спортивных федераций. Важным шагом к самостоятельности лиги стало то, что теперь чемпион КХЛ не будет иметь звание чемпиона России, как это было с самого основания лиги (с 2008 года). Чемпионат России теперь будет разыгрываться между клубами Всероссийской хоккейной лиги.