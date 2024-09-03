Максим Берёзкин: Радулов — звезда КХЛ, но в «Локомотиве» все равны

— Конечно, как на одноклубника, но в то же время понимаешь, что он звезда нашей лиги. При этом в команде у нас все равны, а сам Радулов — очень командный человек и хоккеист, — сказал Берёзкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.