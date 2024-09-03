Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил трансферную работу клуба

«Всё время хочется больше, это такая профессия. Брали ребят под определённые позиции. Лайпсик — мастер, очень быстрый игрок, хотели убыстрить команду, проводил хорошие сезоны и в НХЛ, и в России. Что-то не получилось в СКА, надеемся, что будет голодным до игры, постараемся создать условия, чтобы он раскрыл всё своё мастерство. Ника Меркли взяли, хотели праворукого нападающего.



Пятый легионер? Нет необходимости, команда укомплектована. Можно найти русских молодых игроков, но их нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.