Защитник «Динамо» Брук: В Минске собралась отличная команда, можем пройти очень далеко

Канадскому защитнику 25 лет. Ранее в своей карьере Джош выступал в Американской хоккейной лиге, защищая цвета «Калгари Рэнглерс» и «Лаваль Рокет». Всего в АХЛ у Джоша 121 поединок и 35 очков. В составе сборной Канады Брук участвовал на юниорском (U18) и молодежном (U20) чемпионатах мира, а в 2017 году был выбран «Монреалем» в 2-м раунде драфта НХЛ. Себя Джош описывает как двустороннего защитника, который может начать комбинацию и подключиться в атаку, но прежде всего фокусируется на игре в обороне, накрывая соперников в своей зоне.



«С нетерпением жду начала чемпионата, хочется поскорее увидеть полные трибуны болельщиков. Мы уже провели один спарринг на “Минск-Арене”, и было очень шумно, а на открытии сезона точно будет еще громче. Я в Минске уже месяц, и мне все нравится. Прекрасный город, весь август стояла хорошая погода, и я наслаждался пребыванием здесь. Очень приветливые и добрые люди, — отметил Брук. — До перехода в “Динамо” я общался с ребятами, которые играли здесь раньше, и все они говорили о команде и лиге только хорошее. Троих одноклубников я знаю уже давно: с Ксавье Уэлле мы вместе играли в “Лавале”, с Ником Мелошем подружились в “Калгари”, а с Диллоном Дюбе я вообще знаком с 14 лет — мы ходили в одну школу. Эти знакомства помогли мне побыстрее привыкнуть к новой команде, где все другие игроки — тоже отличные парни».



Предыдущий сезон канадец отыграл в чемпионате Финляндии за «Лукко», набрав 18 баллов в 59 матчах. По словам хоккеиста, между финской лигой и КХЛ довольно много различий. «Здесь все быстрее, игроки всегда в движении, а в Финляндии хоккей довольно медленный. Там сделан упор на защиту, часто идет откат к своим воротам. Но и схожих моментов тоже достаточно, так что я буду готов. Я играл в Рауме, это маленький городок со старым стадионом. Меня в целом все устраивало, но в Минске совсем другой уровень, огромная арена, и зрителей будет в несколько раз больше. Рад оказаться здесь», — подчеркнул он.



В форме «Динамо» Брук сыграл в пяти предсезонных матчах, из которых команда выиграла только один. Но защитник уверен, что судить об уровне клуба по результатам спаррингов не стоит. «Контрольные матчи были довольно равными по игре и могли сложиться по-разному, но мы в итоге проиграли большинство из них. В некоторых моментах мы действовали хорошо, но, как правило, не лучшим образом начинали встречи. Рано получали отставание в счете и не успевали отыграться в конце. Тем не менее ожидаю, что в сезоне мы выиграем много матчей и пройдем в плей-офф как можно дальше. По-моему, здесь собрана отличная команда, мы действительно можем зайти очень далеко», — считает спортсмен.



По ходу карьеры Джош не раз делил раздевалку с белорусскими хоккеистами — так, в сезоне-2022/23 товарищем Брука по «Калгари Рэнглерс» был Илья Соловьев. «Илья — отличный партнер, мне нравилось с ним играть. Веселый парень, всегда улыбался при разговоре, постоянно был в хорошем настроении. В то же время он очень хорош в своем деле, и я надеюсь, что он скоро закрепится в основном составе команды НХЛ, — сказал Джош Брук. — За несколько лет до этого, в мой последний год в “Мус Джо” из Канадской юниорской лиги, я пересекался с Даниилом Степановым и Егором Буяльским. С ними тоже было очень приятно выступать. Им поначалу приходилось сложно, ведь это был их дебютный сезон за океаном. Но с каждым матчем ребята становились только лучше».



Первый официальный матч в составе минского «Динамо» Джош Брук проведет 5 сентября — в четверг столичный клуб на родном льду начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги, противостоять «зубрам» будет хабаровский «Амур».