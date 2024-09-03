Немировски возглавит сборную Казахстана? Новый тренер «Барыса» сделал заявление

«Олег Болякин хорошо знает состав. Конечно, я кого-то знаю, но не всех. Это правильное решение было — на короткий срок и летний турнир. Если бы турнир был на следующее лето, тогда можно было бы вести разговор. Это хороший выбор и правильный выбор, а в дальнейшем посмотрим», — прокомментировал Немировски.