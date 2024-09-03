Немировски возглавит сборную Казахстана? Новый тренер «Барыса» сделал заявление

«Если мне предложат возглавить сборную, конечно, буду только рад. Хотел бы работать в сборной», — сказал Немировски.
Также тренер «Барыса» отметил, что отправить Олега Болякина в качеств наставника национальной команды на предолимпийский турнир было правильным решением.
«Олег Болякин хорошо знает состав. Конечно, я кого-то знаю, но не всех. Это правильное решение было — на короткий срок и летний турнир. Если бы турнир был на следующее лето, тогда можно было бы вести разговор. Это хороший выбор и правильный выбор, а в дальнейшем посмотрим», — прокомментировал Немировски.
Напомним, 4 сентября «Барыс» проведет первый матч нового сезона КХЛ. Команда Немировски в Астане примет «Нефтехимик». Хоккеисты сборной Казахстана только присоединились к клубу. Национальная команда вернулась с лицензионного турнира, где под руководством Болякина не смогла завоевать путевку на Олимпийские игры-2026.