«Локомотив» взял первый трофей сезона КХЛ! И повторил мощный клубный рекорд

Составы команд на первый матч нового сезона были не до конца оптимальными. В большей степени это касалось, конечно же, «Металлурга», который сегодня играл без автора «золотой» шайбы Даниила Вовченко, продолжающего восстанавливаться от последствий столкновения с Романом Абросимовым, казахстанских хоккеистов Никиты Михайлиса и Валерия Орехова, принимавших участие в квалификации к Олимпиаде, а также многих давно травмированных лидеров — Дениса Зернова, Данилы Юрова и Романа Канцерова. В результате в номинально четвёртом звене нападения появились вернувшийся в Россию Михаил Шалагин, Валерий Сапожников и Николай Майоров, за плечами которых всего 16 матчей в КХЛ на троих — и все на счету Шалагина.