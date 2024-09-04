Роман Ротенберг заказал кимоно для всей команды СКА

«Я уже успел поработать с командой — провёл с ней три недели. Тренировался с ними наравне, подключал элементы дзюдо в их работу. Скажу так, Роман Борисович уже заказал кимоно на всю команду. И для взрослых, и для детей. Поэтому в ближайшее время мы уже начнём полноценно включать в тренировки дзюдо. Дети уже подходили ко мне и спрашивали, когда же мы уже начнём бороться и работать в кимоно», — приводит слова Адамяна «Спорт день за днём».