Нападающий сборной Казахстана вернулся в «Барыс»: получил контракт на 100 миллионов

Воспитанник столичной хоккейной школы, большую часть своей карьеры провел в системе «Барыса». Позже он выступал за такие команды, как казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и хабаровский «Амур», куда был обменян в середине прошлого сезона. В составе дальневосточного клуба Кирилл сыграл 36 матчей, включая 5 в плей-офф, набрав 7 очков (3+4).