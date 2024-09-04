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Нападающий сборной Казахстана вернулся в «Барыс»: получил контракт на 100 миллионов

ХК «Барыс» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Казахстана Кириллом Панюковым, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Воспитанник столичной хоккейной школы, большую часть своей карьеры провел в системе «Барыса». Позже он выступал за такие команды, как казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и хабаровский «Амур», куда был обменян в середине прошлого сезона. В составе дальневосточного клуба Кирилл сыграл 36 матчей, включая 5 в плей-офф, набрав 7 очков (3+4).

В августе хоккеист провел вторую половину месяца в составе национальной сборной Казахстана, участвуя в олимпийском квалификационном турнире в Братиславе.

По информации телеграм-канала «Правый хват» Панюкову в «Барысе» положена зарплата в 20 миллионов рублей (свыше 100 миллионов тенге).