Драмой обернулся первый матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Команда Дэвида Нимировски принимала на своем льду нижнекамский «Нефтехимик».
Первый период оказался безголевым. А счет, был открыт во второй двадцатиминутке. Под конец второго периода на 37-й минуте «Барыс» вышел вперед. Автором первого гола астанчан в сезоне стал Элиссон Уэйд, быстрее всех разобравшийся с передачей перед воротами гостей. Ему ассистировали Уилл Бутчер и Майкл Маклауд.
В середине заключительного периода гости сравняли счет: заброшенной шайбой на 50-й минуте отличился Владимир Брюквин, совершивший успешное добивание. В комбинации также поучаствовали Дмитрий Соколов и Илья Пастухов.
Выяснение отношений продолжилось в овертайме. Именно в дополнительное время определился победитель встречи. На 64-й минуте отличился игрок гостей Жан-Себастьен Ди, успешно воспользовавшийся контратакой. Ему ассистировал Евгений Митякин.
«Нефтехимик» благодаря победе в овертайме заработал два очка, а «Барыс» — одно. В следующем матче, «Барыс» 6 сентября примет в Астане челябинский «Трактор».