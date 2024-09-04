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Драмой обернулся первый матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Столичный «Барыс» провел первый матч в регулярном чемпионате нового сезона КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: КХЛ

Команда Дэвида Нимировски принимала на своем льду нижнекамский «Нефтехимик».

Первый период оказался безголевым. А счет, был открыт во второй двадцатиминутке. Под конец второго периода на 37-й минуте «Барыс» вышел вперед. Автором первого гола астанчан в сезоне стал Элиссон Уэйд, быстрее всех разобравшийся с передачей перед воротами гостей. Ему ассистировали Уилл Бутчер и Майкл Маклауд.

В середине заключительного периода гости сравняли счет: заброшенной шайбой на 50-й минуте отличился Владимир Брюквин, совершивший успешное добивание. В комбинации также поучаствовали Дмитрий Соколов и Илья Пастухов.

Выяснение отношений продолжилось в овертайме. Именно в дополнительное время определился победитель встречи. На 64-й минуте отличился игрок гостей Жан-Себастьен Ди, успешно воспользовавшийся контратакой. Ему ассистировал Евгений Митякин.

«Нефтехимик» благодаря победе в овертайме заработал два очка, а «Барыс» — одно. В следующем матче, «Барыс» 6 сентября примет в Астане челябинский «Трактор».

Барыс
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
4.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6922 зрителя
Главные тренеры
Дэвид Немировски
Олег Леонтьев
Вратари
Юхан Маттссон
(Юхан Маттссон)
Филипп Долганов
1-й период
15:45
Жан-Себастьян Ди
2-й период
21:55
Жан-Себастьян Ди
36:40
Уэйд Эллисон
(Майкл Маклеод, Уилл Батчер)
3-й период
41:30
Илья Пастухов
49:36
Владимир Брюквин
(Илья Пастухов, Дмитрий Соколов)
59:11
Уэйд Эллисон
Овертайм
64:00
Жан-Себастьян Ди
(Евгений Митякин)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит