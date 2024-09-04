Драмой обернулся первый матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Первый период оказался безголевым. А счет, был открыт во второй двадцатиминутке. Под конец второго периода на 37-й минуте «Барыс» вышел вперед. Автором первого гола астанчан в сезоне стал Элиссон Уэйд, быстрее всех разобравшийся с передачей перед воротами гостей. Ему ассистировали Уилл Бутчер и Майкл Маклауд.