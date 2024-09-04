Немировски объяснил поражение «Барыса» в первом матче нового сезона КХЛ

— Это была хорошая игра. Думаю, хорошо сыграли. Сложно было ребятам, которые только приехали, но они все равно молодцы, двигались неплохо. В следующих играх будет еще легче им. А так игра хорошая. Больше держали инициативу, больше играли в их зоне, но они больше бросили. В следующей игре нам надо наносить больше бросков по воротам. По качеству — владели шайбой, закрывали вратаря. Неплохо для первой игры.