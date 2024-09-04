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Немировски объяснил поражение «Барыса» в первом матче нового сезона КХЛ

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски, комментируя поражение в стартовом матче нового сезона КХЛ, отметил, что еще будет проводить ротацию состава по звеньям, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

По его словам, учитывая, что хоккеисты национальной сборной присоединились к клубу только накануне, получилось неплохо для первой игры.

Напомним, сегодня, 4 сентября, «Барыс» на своем поле принимал «Нефтехимик» и уступил в овертайме со счетом 1:2.

— Это была хорошая игра. Думаю, хорошо сыграли. Сложно было ребятам, которые только приехали, но они все равно молодцы, двигались неплохо. В следующих играх будет еще легче им. А так игра хорошая. Больше держали инициативу, больше играли в их зоне, но они больше бросили. В следующей игре нам надо наносить больше бросков по воротам. По качеству — владели шайбой, закрывали вратаря. Неплохо для первой игры.

— Будете ли еще менять сочетания игроков?

— Конечно. Нам еще надо смотреть на тренировках, кто с кем лучше взаимодействует. Но, опять же, неплохо провели первую игру. Все мы понимаем ситуацию. Но все равно обидно, хотелось победы. Понимаем ситуацию, но это не отговорка. Нам надо было выиграть.

Барыс
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
4.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6922 зрителя
Главные тренеры
Дэвид Немировски
Олег Леонтьев
Вратари
Юхан Маттссон
(Юхан Маттссон)
Филипп Долганов
1-й период
15:45
Жан-Себастьян Ди
2-й период
21:55
Жан-Себастьян Ди
36:40
Уэйд Эллисон
(Майкл Маклеод, Уилл Батчер)
3-й период
41:30
Илья Пастухов
49:36
Владимир Брюквин
(Илья Пастухов, Дмитрий Соколов)
59:11
Уэйд Эллисон
Овертайм
64:00
Жан-Себастьян Ди
(Евгений Митякин)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит