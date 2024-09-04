Немировски объяснил поражение «Барыса» в первом матче нового сезона КХЛ

По его словам, учитывая, что хоккеисты национальной сборной присоединились к клубу только накануне, получилось неплохо для первой игры.
Напомним, сегодня, 4 сентября, «Барыс» на своем поле принимал «Нефтехимик» и уступил в овертайме со счетом 1:2.
— Это была хорошая игра. Думаю, хорошо сыграли. Сложно было ребятам, которые только приехали, но они все равно молодцы, двигались неплохо. В следующих играх будет еще легче им. А так игра хорошая. Больше держали инициативу, больше играли в их зоне, но они больше бросили. В следующей игре нам надо наносить больше бросков по воротам. По качеству — владели шайбой, закрывали вратаря. Неплохо для первой игры.
— Будете ли еще менять сочетания игроков?
— Конечно. Нам еще надо смотреть на тренировках, кто с кем лучше взаимодействует. Но, опять же, неплохо провели первую игру. Все мы понимаем ситуацию. Но все равно обидно, хотелось победы. Понимаем ситуацию, но это не отговорка. Нам надо было выиграть.