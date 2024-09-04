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«Барыс» в этом году серьезный соперник — тренер «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высоко оценил «Барыс» после матча в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня, 4 сентября, казахстанский клуб на своем поле уступил в овертайме со счетом 1:2.

«Такой нервный матч. Это естественно — начало чемпионата, первая игра на выезде, особенно против “Барыса”, который серьезно укрепился в этом году. И поддержка трибун, конечно, чувствовалась, здесь всегда играть тяжело. Видно было по накалу матча, что кость в кость пошла игра. Здорово, что выстояли в меньшинстве. Много бросков блокировали, характер проявляли, и плюс еще воля к победе, сушились 0:1 и боролись до конца. Ну, и хороший гол в овертайме забили. “Барыс” очень серьезный коллектив в этом году, будет непросто. Но парни молодцы, поздравляю с победой. Мы терпели, ждали своего момента, и “Барыс” здорово атаковал. Я думаю, матч понравился. “Барыс” серьезно изменился. Отличные легионеры приехали — высокого уровня, высокого класса, которые доставляли нам немало хлопот. Я думаю, “Барыс” в этом году будет серьезный для нас соперник», — сказал Леонтьев.

Барыс
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
4.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6922 зрителя
Главные тренеры
Дэвид Немировски
Олег Леонтьев
Вратари
Юхан Маттссон
(Юхан Маттссон)
Филипп Долганов
1-й период
15:45
Жан-Себастьян Ди
2-й период
21:55
Жан-Себастьян Ди
36:40
Уэйд Эллисон
(Майкл Маклеод, Уилл Батчер)
3-й период
41:30
Илья Пастухов
49:36
Владимир Брюквин
(Илья Пастухов, Дмитрий Соколов)
59:11
Уэйд Эллисон
Овертайм
64:00
Жан-Себастьян Ди
(Евгений Митякин)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит