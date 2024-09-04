«Барыс» в этом году серьезный соперник — тренер «Нефтехимика»

«Такой нервный матч. Это естественно — начало чемпионата, первая игра на выезде, особенно против “Барыса”, который серьезно укрепился в этом году. И поддержка трибун, конечно, чувствовалась, здесь всегда играть тяжело. Видно было по накалу матча, что кость в кость пошла игра. Здорово, что выстояли в меньшинстве. Много бросков блокировали, характер проявляли, и плюс еще воля к победе, сушились 0:1 и боролись до конца. Ну, и хороший гол в овертайме забили. “Барыс” очень серьезный коллектив в этом году, будет непросто. Но парни молодцы, поздравляю с победой. Мы терпели, ждали своего момента, и “Барыс” здорово атаковал. Я думаю, матч понравился. “Барыс” серьезно изменился. Отличные легионеры приехали — высокого уровня, высокого класса, которые доставляли нам немало хлопот. Я думаю, “Барыс” в этом году будет серьезный для нас соперник», — сказал Леонтьев.