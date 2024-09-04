Московское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в своем стартовом матче сезона в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл (34-я минута), Наиль Якупов (40) и Паркер Фу (59). У проигравших отличился Никита Гусев (20). Гусев набрал 100-е очко за время выступления в «Динамо», на его счету 27 голов и 73 результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого регулярного чемпионата, обновив бомбардирский рекорд КХЛ — 89 очков (23+66).
Для команд прошедший матч стал первым в текущем сезоне КХЛ. В следующей игре «Динамо» на выезде сыграет против череповецкой «Северстали», «Куньлунь» примет «Адмирал» из Владивостока. Обе встречи пройдут 6 сентября.
В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома обыграл новосибирскую «Сибирь» (2:1), екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке победил челябинский «Трактор» (3:2), нижнекамский «Нефтехимик» в гостях одолел казахстанский «Барыс» (2:1 ОТ), череповецкая «Северсталь» на чужом льду одержала победу над нижегородским «Торпедо» (3:0), подмосковный «Витязь» дома уступил «Адмиралу» (2:3). В первом периоде матча с «Витязем» главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву была оказана помощь после того, как шайба попала ему в затылок. Специалист покинул тренерскую зону и вернулся в нее после перерыва.