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Московское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в своем стартовом матче сезона в КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:3 уступило китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 4 631 зрителя.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл (34-я минута), Наиль Якупов (40) и Паркер Фу (59). У проигравших отличился Никита Гусев (20). Гусев набрал 100-е очко за время выступления в «Динамо», на его счету 27 голов и 73 результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого регулярного чемпионата, обновив бомбардирский рекорд КХЛ — 89 очков (23+66).

Для команд прошедший матч стал первым в текущем сезоне КХЛ. В следующей игре «Динамо» на выезде сыграет против череповецкой «Северстали», «Куньлунь» примет «Адмирал» из Владивостока. Обе встречи пройдут 6 сентября.

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома обыграл новосибирскую «Сибирь» (2:1), екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке победил челябинский «Трактор» (3:2), нижнекамский «Нефтехимик» в гостях одолел казахстанский «Барыс» (2:1 ОТ), череповецкая «Северсталь» на чужом льду одержала победу над нижегородским «Торпедо» (3:0), подмосковный «Витязь» дома уступил «Адмиралу» (2:3). В первом периоде матча с «Витязем» главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву была оказана помощь после того, как шайба попала ему в затылок. Специалист покинул тренерскую зону и вернулся в нее после перерыва.

Динамо М
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
4.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 4631 зритель
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Михаил Кравец
Вратари
Хантер Миска
(Хантер Миска)
Джереми Смит
1-й период
05:33
Эрик О`Делл
10:32
Тайлер Граовац
19:48
Никита Гусев
(Кирилл Готовец, Бреннан Менелл)
2-й период
30:37
Седрик Пакетт
32:15
Райан Меркли
33:36
Колин Кэмпбелл
(Паркер Фу)
36:29
Тайлер Граовац
39:23
Наиль Якупов
39:27
Павел Кудрявцев
3-й период
52:09
Павел Кудрявцев
58:42
Паркер Фу
(Спенсер Фу)
59:45
Крис Уилки
Овертайм
60:00
Адам Кленденинг
Статистика
8
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит