Московское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в своем стартовом матче сезона в КХЛ

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома обыграл новосибирскую «Сибирь» (2:1), екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке победил челябинский «Трактор» (3:2), нижнекамский «Нефтехимик» в гостях одолел казахстанский «Барыс» (2:1 ОТ), череповецкая «Северсталь» на чужом льду одержала победу над нижегородским «Торпедо» (3:0), подмосковный «Витязь» дома уступил «Адмиралу» (2:3). В первом периоде матча с «Витязем» главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву была оказана помощь после того, как шайба попала ему в затылок. Специалист покинул тренерскую зону и вернулся в нее после перерыва.