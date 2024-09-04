Опасный эпизод в КХЛ. Тренеру «Адмирала» пришлось оказывать помощь во время матча

Второй день регулярного чемпионата вместил в себя сразу шесть матчей. Интересных вывесок хватало — программу 4 сентября открывало сибирское дерби, в котором «Авангард» без Буше и Ткачёва с огромным трудом переиграл «Сибирь»; вскоре стартовое вбрасывание произошло в Екатеринбурге, где «Автомобилист» выстоял под мощнейшим натиском «Трактора», в три раза перебросавшего команду Николая Заварухина; конечно же, нельзя было пройти и мимо матча «Торпедо» и «Северстали» — здесь внимание привлекало не только тренерское противостояние Игоря Ларионова и Андрея Козырева, но и факт первой встречи Алексея Кручинина с бывшим клубом после попадания в опалу в Нижнем Новгороде.