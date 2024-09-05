«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые обыграли «Северсталь», а во втором уступили будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».