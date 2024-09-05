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«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

В Москве «Спартак» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.

Состав «Спартака»:

Состав ЦСКА:

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые обыграли «Северсталь», а во втором уступили будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».

ЦСКА по итогам прошлой регулярки Континентальной хоккейной лиги занял шестое место в таблице Запада. В плей-офф московские армейцы уступили в первом раунде ярославскому «Локомотиву».