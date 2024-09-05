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«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона КХЛ

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» принимал казанский «Ак Барс».

Источник: МАКСИМ ШМАКОВ, PHOTO.KHL.RU

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На второй минуте первого периода Глеб Кузьмин с передачи Алексея Василевского открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Нэйтан Тодд удвоил преимущество хозяев.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Александр Барабанов с передач Альберта Яруллина и Ника Петана размочил счёт в игре. Эта шайба стала первой для форварда в казанском клубе.

На 14-й минуте третьего периода Ник Петан с передачи Дмитрия Яшкина сделал счёт 2:2. Спустя 15 секунд Ярослав Цулыгин с передач Джоша Ливо и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. В конце периода Александр Хмелевски с передачи Джоша Ливо сделал счёт 4:2. Спустя две минуты Артём Галимов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Форвард хозяев Шелдон Ремпал в конце игры установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с челябинским «Трактором» 8 сентября«. Казанский “Ак Барс” в Нижнем Новгороде встретится с местным “Торпедо”. Игра состоится 7 сентября.

Салават Юлаев
5:3
2:0, 0:1, 3:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Самонов
Тимур Билялов
1-й период
01:08
Глеб Кузьмин
(Алексей Василевский)
07:01
Командный штраф
16:50
Натан Тодд
2-й период
22:14
Григорий Панин
22:31
Командный штраф
33:13
Александр Барабанов
(Альберт Яруллин)
36:44
Алексей Василевский
39:10
Командный штраф
3-й период
52:23
Матвей Гуськов
53:21
Ник Петан
53:36
Ярослав Цулыгин
(Никита Зоркин)
53:38
Александр Шаров
56:50
Александр Хмелевский
58:35
Артем Галимов
(Митчелл Миллер)
59:00
Шелдон Ремпал
Статистика
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит