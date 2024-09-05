«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона КХЛ

На 14-й минуте третьего периода Ник Петан с передачи Дмитрия Яшкина сделал счёт 2:2. Спустя 15 секунд Ярослав Цулыгин с передач Джоша Ливо и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. В конце периода Александр Хмелевски с передачи Джоша Ливо сделал счёт 4:2. Спустя две минуты Артём Галимов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Форвард хозяев Шелдон Ремпал в конце игры установил окончательный счёт в игре.