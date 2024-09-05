Первый матч Кузнецова в СКА — безумие! Забил, показал «птичку», но чемпион вырвал победу

Спустя два дня южноуральцам предстояло пройти ещё одно серьёзное испытание — в гости к ним приехал петербургский СКА, матчем в Магнитогорске открывавший для себя новый регулярный сезон. В составе армейцев было несколько дебютантов, включая, конечно же, Евгения Кузнецова, вышедшего на первый официальный матч в свитере петербуржцев в качестве капитана. Опытный форвард вышел в одном сочетании с Борной Рендуличем и Иваном Демидовым, чьё появление в основе Роман Ротенберг анонсировал по завершении турнира Пучкова. В состав «Металлурга» же вернулись казахстанские игроки Никита Михайлис и Валерий Орехов, пропустившие встречу с «Локомотивом» — заявка сегодняшних хозяева стала чуть ближе к оптимальной.