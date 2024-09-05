Первый матч Кузнецова в СКА — безумие! Забил, показал «птичку», но чемпион вырвал победу

Защищать чемпионский титул — задача не из лёгких. Это уже наверняка понял «Металлург» Андрея Разина, который начал сезон с поражения на родном льду в матче за Кубок Открытия с ярославским «Локомотивом». Хотя, даже несмотря на отсутствие ряда лидеров команды, магнитогорцы выглядели достойно и едва не отыгрались в концовке — «сталеварам» не хватило одного гола, чтобы перевести игру в овертайм.
Спустя два дня южноуральцам предстояло пройти ещё одно серьёзное испытание — в гости к ним приехал петербургский СКА, матчем в Магнитогорске открывавший для себя новый регулярный сезон. В составе армейцев было несколько дебютантов, включая, конечно же, Евгения Кузнецова, вышедшего на первый официальный матч в свитере петербуржцев в качестве капитана. Опытный форвард вышел в одном сочетании с Борной Рендуличем и Иваном Демидовым, чьё появление в основе Роман Ротенберг анонсировал по завершении турнира Пучкова. В состав «Металлурга» же вернулись казахстанские игроки Никита Михайлис и Валерий Орехов, пропустившие встречу с «Локомотивом» — заявка сегодняшних хозяева стала чуть ближе к оптимальной.
Начался матч с давления СКА — подопечные Андрея Разина, как и два дня назад, играли вторым номером и преимущественно обороняли собственные владения. До поры получалось неплохо, хоть Илье Набокову и приходилось часто вступать в игру. Фирменный бросковый навал армейцев проявился и сегодня — за первые 20 минут петербуржцы 20 раз попали в створ ворот. Один раз MVP последнего Кубка Гагарина выручила штанга, 19 раз он сам спас свою команду, но в одном случае потащить всё-таки не смог.
Первый гол в матче пришёл под занавес большинства СКА — за три секунды до выхода Макара Хабарова из штрафного бокса Степан Фальковский прошил Набокова броском из правого круга вбрасывания. У Набокова не было шансов даже отразить летевшую шайбу — находившийся перед ним Валентин Зыков полностью перекрыл обзор молодому голкиперу.
Голевую передачу на свой счёт записал Демидов, для которого это результативное действие стало первым в КХЛ. 18-летний суперталант был одним из самых заметных игроков гостей в первые 20 минут — вместе с Кузнецовым и Рендуличем он мог соорудить ещё как минимум один гол, однако Набоков больше не дал переиграть себя в стартовом отрезке.
А вот Никита Серебряков, слегка скучавший в первом периоде, до перерыва пропустил — «Металлургу» удалась быстрая контратака, которую успешно завершил Александр Петунин. 27-летний форвард на скорости ворвался в зону атаки и точно бросил из-под Ивана Выдренкова, восстановив равновесие в счёте.
Если первая треть показалась вам событийной, то вторую иначе как безумной не назовёшь. Началось всё с провала СКА в обороне — Робин Пресс пасом от своих ворот нашёл Михайлиса в зоне атаки, а тот выкатил шайбу на находившегося рядом Игоря Гераськина. Оказавшиеся брошенными партнёрами Фальковский и Серебряков в этом эпизоде исполнили роль зрителей — нападающие хозяев сделали всё быстро и чётко.
Армейцам хватило 17 секунд, чтобы отыграться. В главной роли — Евгений Кузнецов. Новоиспечённый капитан петербуржцев перехватил шайбу в чужой зоне и вовремя отреагировал на отскок после броска Борны Рендулича, с острого угла поразив пустой угол ворот. Бонусом к первому голу после возвращения в КХЛ последовала «птичка» — Кузнецов отпраздновал точный бросок в фирменном стиле.
Между этими двумя голами совсем незаметно прошла замена Серебрякова на Артемия Плешкова — Гераськин практически собственноручно усадил лучшего голкипера позапрошлого сезона на скамейку. Мировой рекордсмен по количеству отражённых за один матч бросков недолго оставался «сухим» — на радостях от первой шайбы в свитере СКА Кузнецов отправился отбывать малый штраф за подножку, а Робин Пресс спустя минуту досрочно вернул его на лёд.
Ещё через минуту красный свет за воротами зажёгся вновь — после наброса от Никиты Зайцева шайба каким-то странным образом прошла под экипировкой Набокова и медленно заползла за ленточку. Гости успели отпраздновать гол, но преждевременно — Андрей Разин взял запрос на помеху вратарю и выиграл его. Судьи определили, что Арсений Грицюк незаконно воздействовал на голкипера магнитогорцев, и отменили взятие ворот.
Впрочем, довольно быстро СКА всё-таки сравнял — «провинившийся» Грицюк на пару с Бардаковым снабдили Рендулича, который под стать прикрепившемуся к нему в Северной столице прозвищу Боря-гол бросил мимо блина Набокова.
Но и на этом команды не остановились — на второй перерыв уже «Металлург» ушёл в роли лидера. Первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Андрей Козлов — форвард открылся под поперечную передачу Владислава Ерёменко и бросил точно в правый верхний угол ворот Плешкова.
Грицюк без шайбы сегодня всё же не ушёл — в начале третьего периода форвард ворвался в зону атаки, собрал на себя нескольких соперников и сделал пас в направлении Бардакова. По пути к Захару шайба встретилась с клюшкой Люка Джонсона, а от неё отскочила в ворота — 4:4.
Удивительно, но до конца основного времени команды больше не забросили ни одной шайбы. А под финальную сирену мы едва не увидели драку капитанов — Кузнецов не реализовал возможность вырвать победу для СКА, а затем сцепился с Егором Яковлевым. Но обошлось без кулачных боёв. А после вбрасывания забивать мог уже Бардаков, однако с небольшой дистанции попал в штангу. Как итог — овертайм.
В дополнительно время всё решилось за полминуты — петербуржцы заигрались у чужих ворот и пропустили стремительную контратаку хозяев. Решающий бросок на счету новичка «сталеваров» Скотта Уилсона, который положил конец этому безумному матчу и принёс первые два очка «Металлургу» в новом сезоне.
Дмитрий Сторожев