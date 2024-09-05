«Хочу поблагодарить команду СКА за характер. Непростая игра для нас. Благодарю соперника, очень сильная команда, чемпионы. Для нас игра складывалась непросто, пришлось на жилах вытаскивать, но я думаю, что матч всем понравился, такой хоккей нам нужен. Да, нам есть над чем работать. Мы должны улучшать многие детали. Хочу поблагодарить наших молодых пацанов — Тимур Кол, Иван Демидов. Они — будущее нашего хоккея, здорово сыграли с чемпионом, держали удар.
Это был первый бой нашей новорождённой команды, у соперника уже была одна игра в сезоне. Понятно, что нам не хватало игрового тонуса. У нас были стопроцентные голевые моменты в первом периоде, надо было их реализовывать, и была бы совсем другая игра. В концовке Захар Бардаков не попал в пустые ворота, спишем это на отсутствие игрового тонуса. Дай бог, было бы больше таких матчей с таким соперником, я считаю, должно быть шесть матчей в сезоне СКА с “Металлургом”, — передаёт слова Ротенберга корреспондент “Чемпионата” Лев Лукин.
«Первый бой нашей новорождённой команды». Ротенберг оценил матч СКА с «Металлургом»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).
«Хочу поблагодарить команду СКА за характер. Непростая игра для нас. Благодарю соперника, очень сильная команда, чемпионы. Для нас игра складывалась непросто, пришлось на жилах вытаскивать, но я думаю, что матч всем понравился, такой хоккей нам нужен. Да, нам есть над чем работать. Мы должны улучшать многие детали. Хочу поблагодарить наших молодых пацанов — Тимур Кол, Иван Демидов. Они — будущее нашего хоккея, здорово сыграли с чемпионом, держали удар.
Андрей Разин
Роман Ротенберг
Илья Набоков
Никита Серебряков
05:12
Макар Хабаров
07:09
Степан Фальковский
(Арсений Грицюк)
14:31
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Игорь Гераськин)
21:24
Игорь Гераськин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
21:41
Евгений Кузнецов
(Борна Рендулич)
22:21
Евгений Кузнецов
23:27
Робин Пресс
(Дмитрий Силантьев)
24:22
Командный штраф
31:47
Борна Рендулич
(Арсений Грицюк)
34:31
Андрей Козлов
(Владислав Еременко, Макар Хабаров)
35:38
Командный штраф
43:49
Арсений Грицюк
(Артем Земченок)
60:33
Скотт Уилсон
(Робин Пресс, Люк Джонсон)
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит