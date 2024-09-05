Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» в матче со СКА

— Предупреждали, что соперник побежит сминать. Надо было всё это выдержать. На скамейке ребята иногда не слышат того, что им говоришь. Всё в их руках. Кто-то спокойно играл, кто-то откидывался. Не в свою игру играли, не держалась шайба вообще. В чужой зоне не могли зацепиться. Соперник был быстрее. Хорошо, что во втором периоде всё перевернулось в нашу сторону. Начали хорошо контролировать шайбу. Сбросили оковы. Хорошо, что Сашка Петунин забил важный гол, ушли вничью на перерыв. Ребята встряхнулись, и тот хоккей, который мы хотели видеть, начал проглядываться, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.