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Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» в матче со СКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче со СКА (5:4 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

— Первая победа, очень приятно. Ребята молодцы, порадовали болельщиков. Обыграть такую сильную команду в таком составе дорогого стоит. Все три периода разные. В первом нас Илюха Набоков держал в игре. Было страшно больно смотреть на всё это. Хорошо перестроились во втором периоде, больше поддавливали. В третьем сыграли нормально, но немножко потряхивало. Такая обстановка нервирует нескольких наших ребят. Жугин и Козлов порадовали.

— Какой фактор, кроме Набокова, помог не провалить первый период?

 — Предупреждали, что соперник побежит сминать. Надо было всё это выдержать. На скамейке ребята иногда не слышат того, что им говоришь. Всё в их руках. Кто-то спокойно играл, кто-то откидывался. Не в свою игру играли, не держалась шайба вообще. В чужой зоне не могли зацепиться. Соперник был быстрее. Хорошо, что во втором периоде всё перевернулось в нашу сторону. Начали хорошо контролировать шайбу. Сбросили оковы. Хорошо, что Сашка Петунин забил важный гол, ушли вничью на перерыв. Ребята встряхнулись, и тот хоккей, который мы хотели видеть, начал проглядываться, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Металлург Мг
5:4
1:1, 3:2, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Роман Ротенберг
Вратари
Илья Набоков
Никита Серебряков
1-й период
05:12
Макар Хабаров
07:09
Степан Фальковский
(Арсений Грицюк)
14:31
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Игорь Гераськин)
2-й период
21:24
Игорь Гераськин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
21:41
Евгений Кузнецов
(Борна Рендулич)
22:21
Евгений Кузнецов
23:27
Робин Пресс
(Дмитрий Силантьев)
24:22
Командный штраф
31:47
Борна Рендулич
(Арсений Грицюк)
34:31
Андрей Козлов
(Владислав Еременко, Макар Хабаров)
35:38
Командный штраф
3-й период
43:49
Арсений Грицюк
(Артем Земченок)
Овертайм
60:33
Скотт Уилсон
(Робин Пресс, Люк Джонсон)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит