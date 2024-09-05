«Ему непросто, какие-то моменты ещё не понимает». Ротенберг — о дебюте Кузнецова за СКА

«Мы стараемся направить энергию каждого игрока в правильное русло. С Кузнецовым знакомы давно, не первый день вместе работаем. Где-то Евгению непросто, в НХЛ другое судейство, всё другое, но он привыкнет. Сегодня для него была проверка, какие-то моменты он ещё не понимает, но он поймёт», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.