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«Локомотив» на выезде всухую победил тольяттинскую «Ладу»

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала ярославский «Локомотив».

Источник: КХЛ

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В первом периоде команды голов не забили.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Павел Красковский с передачи Александра Полунина открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Александр Полунин с передачи Павла Красковского удвоил преимущество железнодорожников. На 14-й минуте периода Артур Каюмов с передач Мартина Герната и Ярослава Лихачёва сделал счёт 3:0.

В следующем матче «Лада» дома встретится со СКА 7 сентября. «Локомотив» в следующей встрече также сыграют с армейцами, но 9 сентября в Ярославле.

Лада
0:3
0:0, 0:3, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Олег Браташ
Игорь Никитин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Даниил Исаев
2-й период
22:28
Даниил Исаев
22:48
Павел Красковский
(Александр Полунин)
28:18
Александр Полунин
(Павел Красковский)
33:57
Артур Каюмов
(Мартин Гернат, Ярослав Лихачев)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит