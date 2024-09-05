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«Спартак» одержал волевую победу над ХК ЦСКА в ярком московском дерби

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА.

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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 11-й минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Виталия Абрамова и Егора Афанасьева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Андрей Миронов с передач Шейна Принса и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Прохор Полтапов с передачи Максима Соркина вновь вывел ЦСКА вперёд. Спустя две минуты Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова сделал счёт 2:2.

На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Вишневский с передач Александра Беляева и Германа Рубцова впервые в игре вывел «Спартак» вперёд. В конце игры Андрей Локтионов установил окончательный счёт в матче.

Спартак
4:2
1:1, 1:1, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Илья Воробьев
Вратари
Дмитрий Николаев
Иван Просветов
1-й период
06:29
Владислав Провольнев
10:28
Павел Карнаухов
(Виталий Абрамов)
11:52
Командный штраф
16:50
Андрей Миронов
(Шейн Принс, Дмитрий Вишневский)
2-й период
25:42
Михал Чайковски
28:58
Прохор Полтапов
(Максим Соркин)
30:42
Павел Порядин
(Иван Морозов, Андрей Локтионов)
31:40
Андрей Миронов
35:44
Михаил Мальцев
3-й период
43:45
Павел Порядин
46:52
Максим Соркин
54:05
Дмитрий Вишневский
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
58:17
Шейн Принс
58:37
Андрей Локтионов
(Михаил Мальцев)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит