«Спартак» одержал волевую победу над ХК ЦСКА в ярком московском дерби

На 11-й минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Виталия Абрамова и Егора Афанасьева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Андрей Миронов с передач Шейна Принса и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте.