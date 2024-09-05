Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил свой первый матч после возвращения из НХЛ

«Первый период был хорошим. Во втором “Металлург” немного поменял стиль, начал придерживать шайбу, точно её отдавать. Мы где-то оказались не готовы к этому. Хорошо, что завоевали одно очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. Очко есть очко. Будем двигаться дальше. Хоккей в первом периоде — тот, к которому мы должны стремиться. Забивать только надо побольше. Моментов создали много, нужно реализовывать. В серьёзных матчах столько моментов не будет», — цитирует Кузнецова сайт Континентальной хоккейной лиги.