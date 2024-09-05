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Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил свой первый матч после возвращения из НХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о поражении во встрече с «Металлургом» (4:5 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

Эта игра стала первой официальной для форварда в форме армейцев.

«Первый период был хорошим. Во втором “Металлург” немного поменял стиль, начал придерживать шайбу, точно её отдавать. Мы где-то оказались не готовы к этому. Хорошо, что завоевали одно очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. Очко есть очко. Будем двигаться дальше. Хоккей в первом периоде — тот, к которому мы должны стремиться. Забивать только надо побольше. Моментов создали много, нужно реализовывать. В серьёзных матчах столько моментов не будет», — цитирует Кузнецова сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.

Металлург Мг
5:4
1:1, 3:2, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Роман Ротенберг
Вратари
Илья Набоков
Никита Серебряков
1-й период
05:12
Макар Хабаров
07:09
Степан Фальковский
(Арсений Грицюк)
14:31
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Игорь Гераськин)
2-й период
21:24
Игорь Гераськин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
21:41
Евгений Кузнецов
(Борна Рендулич)
22:21
Евгений Кузнецов
23:27
Робин Пресс
(Дмитрий Силантьев)
24:22
Командный штраф
31:47
Борна Рендулич
(Арсений Грицюк)
34:31
Андрей Козлов
(Владислав Еременко, Макар Хабаров)
35:38
Командный штраф
3-й период
43:49
Арсений Грицюк
(Артем Земченок)
Овертайм
60:33
Скотт Уилсон
(Робин Пресс, Люк Джонсон)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит