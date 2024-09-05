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Илья Воробьёв рассказал о стиле игры ЦСКА на старте нового сезона

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после поражения от «Спартака» в московском дерби рассказал о стиле игры армейского клуба на старте нового сезона КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Стиль игры? Откатываться не собираемся, сейчас другой вектор — активный, агрессивный хоккей. Те команды, которые откатываются, не особо из этого что-то выжимают. Мы не откатывались, выигрывали единоборства и создавали хорошие моменты. Что касается атаки, то можно быть довольным, когда и большинство забивает, и перевес у нас минимум в один гол. Значит, надо ещё агрессивнее идти на ворота, искать шайбы. По рисунку неплохо, но главенствует результат»— приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Спартак
4:2
1:1, 1:1, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Илья Воробьев
Вратари
Дмитрий Николаев
Иван Просветов
1-й период
06:29
Владислав Провольнев
10:28
Павел Карнаухов
(Виталий Абрамов)
11:52
Командный штраф
16:50
Андрей Миронов
(Шейн Принс, Дмитрий Вишневский)
2-й период
25:42
Михал Чайковски
28:58
Прохор Полтапов
(Максим Соркин)
30:42
Павел Порядин
(Иван Морозов, Андрей Локтионов)
31:40
Андрей Миронов
35:44
Михаил Мальцев
3-й период
43:45
Павел Порядин
46:52
Максим Соркин
54:05
Дмитрий Вишневский
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
58:17
Шейн Принс
58:37
Андрей Локтионов
(Михаил Мальцев)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит