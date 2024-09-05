Илья Воробьёв рассказал о стиле игры ЦСКА на старте нового сезона

«Стиль игры? Откатываться не собираемся, сейчас другой вектор — активный, агрессивный хоккей. Те команды, которые откатываются, не особо из этого что-то выжимают. Мы не откатывались, выигрывали единоборства и создавали хорошие моменты. Что касается атаки, то можно быть довольным, когда и большинство забивает, и перевес у нас минимум в один гол. Значит, надо ещё агрессивнее идти на ворота, искать шайбы. По рисунку неплохо, но главенствует результат»— приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.