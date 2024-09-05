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«Всё решил курьёзный гол». Главный тренер ЦСКА Воробьёв о поражении от «Спартака» в дерби

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в московском дерби от «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

«Довольно равная игра. Всё решил один курьёзный гол — не заблокировали, и это решило исход матча. Не сказал бы, что наша молодая команда поддалась эмоциям. Просто залетела “бабочка”. Если такая шайба летит, защитник перед вратарём должен ловить её руками, зубами, чем угодно. Надо работать — новый ЦСКА должен учиться тащить такие матчи, выигрывать их», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Спартак
4:2
1:1, 1:1, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Илья Воробьев
Вратари
Дмитрий Николаев
Иван Просветов
1-й период
06:29
Владислав Провольнев
10:28
Павел Карнаухов
(Виталий Абрамов)
11:52
Командный штраф
16:50
Андрей Миронов
(Шейн Принс, Дмитрий Вишневский)
2-й период
25:42
Михал Чайковски
28:58
Прохор Полтапов
(Максим Соркин)
30:42
Павел Порядин
(Иван Морозов, Андрей Локтионов)
31:40
Андрей Миронов
35:44
Михаил Мальцев
3-й период
43:45
Павел Порядин
46:52
Максим Соркин
54:05
Дмитрий Вишневский
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
58:17
Шейн Принс
58:37
Андрей Локтионов
(Михаил Мальцев)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит