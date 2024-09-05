«Всё решил курьёзный гол». Главный тренер ЦСКА Воробьёв о поражении от «Спартака» в дерби

«Довольно равная игра. Всё решил один курьёзный гол — не заблокировали, и это решило исход матча. Не сказал бы, что наша молодая команда поддалась эмоциям. Просто залетела “бабочка”. Если такая шайба летит, защитник перед вратарём должен ловить её руками, зубами, чем угодно. Надо работать — новый ЦСКА должен учиться тащить такие матчи, выигрывать их», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.