«Барыс» выдал матч с 5 заброшенными шайбами в КХЛ

На этот раз астанчане уступили на своем льду «Трактору» — 1:4.
При этом первый период остался за «Барысом» — на 3-й минуте отличился Руслан Оспанов. Однако во втором периоде челябинский клуб не только отыгрался, но и вышел вперед.
А в третьей 20-минутке гости поставили жирную точку в противостоянии. Отличились Михаил Котляревский (27-я, 30-я), Андрей Светлаков (39-я) и Виталий Кравцов (59-я).
Для «Барыса» это второе поражение подряд. В КХЛ казахстанская команда стартовала с домашнего поражения в овертайме от нижнекамского «Нефтехимика». Астанчане с 1 баллом в активе находятся на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.
«Трактор», в свою очередь, отметился первой победой, в то время как сезон начинал с гостевого поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3). После этого успеха челябинцы с 2 очками поднялись на промежуточное третье место на «Востоке».
Следующую игру «Барыс» проведет дома с хабаровским «Амуром» 9 сентября.