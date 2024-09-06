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«Барыс» выдал матч с 5 заброшенными шайбами в КХЛ

«Барыс» потерпел второе поражение в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

На этот раз астанчане уступили на своем льду «Трактору» — 1:4.

При этом первый период остался за «Барысом» — на 3-й минуте отличился Руслан Оспанов. Однако во втором периоде челябинский клуб не только отыгрался, но и вышел вперед.

А в третьей 20-минутке гости поставили жирную точку в противостоянии. Отличились Михаил Котляревский (27-я, 30-я), Андрей Светлаков (39-я) и Виталий Кравцов (59-я).

Для «Барыса» это второе поражение подряд. В КХЛ казахстанская команда стартовала с домашнего поражения в овертайме от нижнекамского «Нефтехимика». Астанчане с 1 баллом в активе находятся на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.

«Трактор», в свою очередь, отметился первой победой, в то время как сезон начинал с гостевого поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3). После этого успеха челябинцы с 2 очками поднялись на промежуточное третье место на «Востоке».

Следующую игру «Барыс» проведет дома с хабаровским «Амуром» 9 сентября.

Барыс
1:4
1:0, 0:3, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6048 зрителей
Главные тренеры
Дэвид Немировски
Бенуа Гру
Вратари
Юхан Маттссон
Закари Фукале
1-й период
02:26
Руслан Оспанов
(Никита Камалов, Самат Данияр)
2-й период
23:31
Уэйд Эллисон
26:32
Михаил Котляревский
29:08
Михаил Котляревский
(Илья Николаев, Александр Шаров)
38:58
Андрей Светлаков
(Дилан Сикьюра)
3-й период
42:46
Илья Карпухин
45:59
Андрей Светлаков
58:45
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит