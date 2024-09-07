СКА обыграл «Ладу» и одержал первую победу в сезоне КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:1 победил тольяттинскую «Ладу» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (7-я минута), Арсений Грицюк (29) и Марат Хайруллин (60). У «Лады» отличился Энтони Греко (59).
Перед матчем была проведена минута молчания в память о членах ярославского «Локомотива», которые погибли в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011 года. На игровую форму хоккеистов нанесли черную ленту в память об этом событии.
«Лада» ни разу не побеждала СКА в КХЛ. Соперники с момента основания турнира провели 14 игр. «Лада» не выступала в КХЛ с сезона-2010/11 по сезон-2013/14 и с сезона-2018/19 по сезон-2022/23. Клуб вернулся в состав участников лиги в прошлом сезоне и сумел пробиться в плей-офф.
СКА одержал первую победу в сезоне КХЛ, ранее команда проиграла в гостях магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ). «Лада» потерпела второе поражение подряд, в первой игре тольяттинский клуб дома уступил «Локомотиву» (0:3).
В следующем матче СКА встретится на выезде с «Локомотивом» 9 сентября. «Лада» на следующий день примет московское «Динамо».