СКА обыграл «Ладу» и одержал первую победу в сезоне КХЛ

«Лада» ни разу не побеждала СКА в КХЛ. Соперники с момента основания турнира провели 14 игр. «Лада» не выступала в КХЛ с сезона-2010/11 по сезон-2013/14 и с сезона-2018/19 по сезон-2022/23. Клуб вернулся в состав участников лиги в прошлом сезоне и сумел пробиться в плей-офф.