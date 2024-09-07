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СКА обыграл «Ладу» и одержал первую победу в сезоне КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Источник: https://t.me/hcska

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:1 победил тольяттинскую «Ладу» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (7-я минута), Арсений Грицюк (29) и Марат Хайруллин (60). У «Лады» отличился Энтони Греко (59).

Перед матчем была проведена минута молчания в память о членах ярославского «Локомотива», которые погибли в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011 года. На игровую форму хоккеистов нанесли черную ленту в память об этом событии.

«Лада» ни разу не побеждала СКА в КХЛ. Соперники с момента основания турнира провели 14 игр. «Лада» не выступала в КХЛ с сезона-2010/11 по сезон-2013/14 и с сезона-2018/19 по сезон-2022/23. Клуб вернулся в состав участников лиги в прошлом сезоне и сумел пробиться в плей-офф.

СКА одержал первую победу в сезоне КХЛ, ранее команда проиграла в гостях магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ). «Лада» потерпела второе поражение подряд, в первой игре тольяттинский клуб дома уступил «Локомотиву» (0:3).

В следующем матче СКА встретится на выезде с «Локомотивом» 9 сентября. «Лада» на следующий день примет московское «Динамо».

Лада
1:3
0:1, 0:1, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
7.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5413 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Роман Ротенберг
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский, Владислав Подъяпольский)
Артемий Плешков
1-й период
02:40
Владислав Семин
05:03
Михаил Фисенко
05:53
Евгений Кузнецов
06:20
Михаил Воробьев
(Иван Выдренков, Марат Хайруллин)
2-й период
28:21
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков)
35:51
Артем Земченок
3-й период
44:53
Егор Черников
53:11
Иван Демидов
57:55
Иван Выдренков
58:47
Энтони Греко
(Остап Сафин, Магомед Шараканов)
59:16
Марат Хайруллин
(Валентин Зыков)
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит