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«Ак Барс» отыгрался с 0:2, а затем победил «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ

Сегодня, 7 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Ак Барс"

Встретились «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Основное время матча на нижегородской арене «Нагорный» завершилось со счётом 2:2, а в буллитах точнее оказались хоккеисты казанской команды.

Счёт в матче был открыт в первом периоде: хозяев вперёд вывел Василий Атанасов с передачи Максима Летунова. В начале второго периода «Торпедо» удвоило преимущество: отличился Евгений Свечников с передачи Сергея Гончарука. «Ак Барс» ответил точным броском Артёма Галимова (Семён Терехов) в концовке второй двадцатиминутки и шайбой Дмитрия Яшкина (Ник Петан, Александр Барабанов) в начале третьего.

Основное время матча, как и овертайм, победителя не выявили, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса».

Торпедо
2:3
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
7.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Иван Бочаров
Амир Мифтахов
1-й период
07:26
Игорь Ларионов
11:06
Василий Атанасов
(Максим Летунов)
14:11
Ник Петан
2-й период
20:15
Евгений Свечников
(Сергей Гончарук)
32:50
Маркус Филлипс
32:50
Артем Галимов
39:27
Артем Галимов
(Семен Терехов)
3-й период
40:00
Кирилл Семенов
42:30
Дмитрий Яшкин
(Ник Петан, Александр Барабанов)
45:09
Владислав Фирстов
45:09
Ник Петан
50:10
Дмитрий Кагарлицкий
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Илья Сафонов
(Ак Барс)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит