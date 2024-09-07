«Ак Барс» отыгрался с 0:2, а затем победил «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ

Счёт в матче был открыт в первом периоде: хозяев вперёд вывел Василий Атанасов с передачи Максима Летунова. В начале второго периода «Торпедо» удвоило преимущество: отличился Евгений Свечников с передачи Сергея Гончарука. «Ак Барс» ответил точным броском Артёма Галимова (Семён Терехов) в концовке второй двадцатиминутки и шайбой Дмитрия Яшкина (Ник Петан, Александр Барабанов) в начале третьего.