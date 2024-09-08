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В «Барысе» решили избавиться от форварда сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Александр Борисевич покинет «Барыс». Главный тренер Дэвид Немировски не видит его в команде, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

По информации программы «Головой Об Лед», уже в ближайшее время «Барыс» поблагодарит за работу самого Борисевича.

Отмечается, с приходом огромной группы иностранных хоккеистов, все, что уготовано Борисевичу — это много игрового времени в «Номаде», но Александр хочет односторонний контракт с«Барысом». Не получив его, он очевидно покинет команду!

На данный момент самый реальный сценарий и вариант — это возвращение Борисевича в карагандинскую «Сарыарку».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 33 матча и отдал 3 результативные передачи. В новом сезоне он еще не играл.