В «Барысе» решили избавиться от форварда сборной Казахстана

По информации программы «Головой Об Лед», уже в ближайшее время «Барыс» поблагодарит за работу самого Борисевича.
Отмечается, с приходом огромной группы иностранных хоккеистов, все, что уготовано Борисевичу — это много игрового времени в «Номаде», но Александр хочет односторонний контракт с«Барысом». Не получив его, он очевидно покинет команду!
На данный момент самый реальный сценарий и вариант — это возвращение Борисевича в карагандинскую «Сарыарку».
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 33 матча и отдал 3 результативные передачи. В новом сезоне он еще не играл.