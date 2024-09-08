«Нефтехимик» на выезде обыграл действующего победителя Кубка Гагарина «Металлург»

В прошлом матче «Металлург» обыграл в овертайме СКА (5:4), а сезон команда Андрея Разина начала с поражения от ярославского «Локомотива» со счётом 2:3. 12 сентября команды встретятся вновь, но уже в Нижнекамске. Домашняя серия Металлурга подошла к концу.