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«Нефтехимик» на выезде обыграл действующего победителя Кубка Гагарина «Металлург»

Cегодня, 8 сентября, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: KHL.COM

Встретились местный «Металлург» и «Нефтехимик». Победу в матче со счётом 2:0 одержали гости.

Первая шайба в матче была заброшена в стартовом периоде: отличился Андрей Белозёров. В концовке встречи гости удвоили преимущество: Вячеслав Лещенко реализовал свой бросок с передач Владимира Брюквина и Ильи Пастухова.

В прошлом матче «Металлург» обыграл в овертайме СКА (5:4), а сезон команда Андрея Разина начала с поражения от ярославского «Локомотива» со счётом 2:3. 12 сентября команды встретятся вновь, но уже в Нижнекамске. Домашняя серия Металлурга подошла к концу.

«Нефтехимик» в предыдущем матче проиграл «Авангарду» (2:4), а до этого в овертайме обыграл «Барыс» (2:1). Сейчас у нижнекамцев начинается домашняя серия.

Металлург Мг
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
8.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Олег Леонтьев
Вратари
Александр Смолин
Артем Загидулин
1-й период
06:53
Владислав Леонтьев
13:39
Андрей Белозеров
(Владислав Леонтьев)
2-й период
29:05
Валерий Орехов
3-й период
58:42
Вячеслав Лещенко
(Владимир Брюквин, Илья Пастухов)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит