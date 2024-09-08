«Нефтехимик» на выезде обыграл действующего победителя Кубка Гагарина «Металлург»

Встретились местный «Металлург» и «Нефтехимик». Победу в матче со счётом 2:0 одержали гости.
Первая шайба в матче была заброшена в стартовом периоде: отличился Андрей Белозёров. В концовке встречи гости удвоили преимущество: Вячеслав Лещенко реализовал свой бросок с передач Владимира Брюквина и Ильи Пастухова.
В прошлом матче «Металлург» обыграл в овертайме СКА (5:4), а сезон команда Андрея Разина начала с поражения от ярославского «Локомотива» со счётом 2:3. 12 сентября команды встретятся вновь, но уже в Нижнекамске. Домашняя серия Металлурга подошла к концу.
«Нефтехимик» в предыдущем матче проиграл «Авангарду» (2:4), а до этого в овертайме обыграл «Барыс» (2:1). Сейчас у нижнекамцев начинается домашняя серия.