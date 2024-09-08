Хоккеисты ЦСКА обыграли «Адмирал» в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей голы забили Виталий Абрамов (13-я, 43-я минуты), Максим Соркин (22, 47, 56) и Руслан Исхаков (31). У «Адмирала» отличились Павел Шэн (3) и Либор Шулак (34).
ЦСКА одержал первую победу в текущем сезоне, в первом матче армейцы в гостях со счетом 2:4 уступили московскому «Спартаку». «Адмирал» провел третий матч в текущем сезоне: в первой игре команда на выезде переиграла подмосковный «Витязь» (3:2), во второй встрече в гостях уступила китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (4:5 в овертайме).
В следующем матче ЦСКА 10 сентября примет новосибирскую «Сибирь», «Адмирал» 17 сентября дома сыграет с «Куньлунем».
В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» одержал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (2:0), уфимский «Салават Юлаев» дома в серии буллитов переиграл челябинский «Трактор» (2:1), череповецкая «Северсталь» в гостях была сильнее «Куньлуня» (4:2).