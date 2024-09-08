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Хоккеисты ЦСКА обыграли «Адмирал» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА дома со счетом 6:2 обыграли владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 6 170 зрителей.

Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

В составе победителей голы забили Виталий Абрамов (13-я, 43-я минуты), Максим Соркин (22, 47, 56) и Руслан Исхаков (31). У «Адмирала» отличились Павел Шэн (3) и Либор Шулак (34).

ЦСКА одержал первую победу в текущем сезоне, в первом матче армейцы в гостях со счетом 2:4 уступили московскому «Спартаку». «Адмирал» провел третий матч в текущем сезоне: в первой игре команда на выезде переиграла подмосковный «Витязь» (3:2), во второй встрече в гостях уступила китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (4:5 в овертайме).

В следующем матче ЦСКА 10 сентября примет новосибирскую «Сибирь», «Адмирал» 17 сентября дома сыграет с «Куньлунем».

В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» одержал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (2:0), уфимский «Салават Юлаев» дома в серии буллитов переиграл челябинский «Трактор» (2:1), череповецкая «Северсталь» в гостях была сильнее «Куньлуня» (4:2).

ЦСКА
6:2
1:1, 2:1, 3:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
8.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6170 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Леонид Тамбиев
Вратари
Иван Просветов
Илья Коновалов
(Андрей Мишуров)
1-й период
02:53
Павел Шэн
(Либор Шулак, Степан Старков)
10:55
Павел Шэн
12:50
Виталий Абрамов
(Никита Нестеров, Константин Окулов)
16:54
Дмитрий Саморуков
19:39
Антон Сагадеев
2-й период
21:26
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Константин Окулов)
30:19
Руслан Исхаков
(Максим Мамин)
30:27
Либор Шулак
32:23
Никита Седов
33:52
Либор Шулак
(Джованни Фьоре, Сергей Шмелев)
37:08
Марио Грман
3-й период
42:47
Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
45:23
Либор Шулак
46:10
Максим Соркин
(Виталий Абрамов, Владислав Каменев)
46:31
Владислав Провольнев
55:16
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
58:28
Георгий Солянников
Статистика
6
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит