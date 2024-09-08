Хоккеисты ЦСКА обыграли «Адмирал» в матче Континентальной хоккейной лиги

ЦСКА одержал первую победу в текущем сезоне, в первом матче армейцы в гостях со счетом 2:4 уступили московскому «Спартаку». «Адмирал» провел третий матч в текущем сезоне: в первой игре команда на выезде переиграла подмосковный «Витязь» (3:2), во второй встрече в гостях уступила китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (4:5 в овертайме).