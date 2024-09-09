Министр спорта России Дегтярёв предложил Азербайджану вступить в КХЛ

«Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Азербайджаном. А в основе — принцип равенства, учёт интересов друг друга. И это объединяет наши народы на протяжении веков.



Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз, в Астане, состоится матч КХЛ между местным “Барысом” и хабаровским “Амуром”. У лиги очень обширная география и она готова расширяться», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.