Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта России Дегтярёв предложил Азербайджану вступить в КХЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым обсудил развитие многоплановых и дружеских отношений между странами.

Источник: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ МИХАИЛА ДЕГТЯРЁВА

В частности, Дегтярёв предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.

«Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Азербайджаном. А в основе — принцип равенства, учёт интересов друг друга. И это объединяет наши народы на протяжении веков.

Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз, в Астане, состоится матч КХЛ между местным “Барысом” и хабаровским “Амуром”. У лиги очень обширная география и она готова расширяться», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.