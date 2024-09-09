Шестью заброшенными шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

Гости в первом периоде забросили две безответные шайбы. На второй минуте отличился Вячеслав Грецкий, а на 17-й Кэмерон Ли.
Вторая двадцатиминутка также осталась за хоккеистами «Амура»: на 27-й минуте третью шайбу в ворота астанчан провел Кирилл Слепец, а на 36-й Дэвид Броссо увеличил разницу до четырех голов. «Барысу», в середине третьего периода удалось отквитать одну шайбу. Гол на свой счет записал экс-игрок «Амура» Кирилл Панюков. Нападающий сборной Казахстана отличился на 50-й минуте. Ему ассистировали Тамерлан Гайтамиров и Уилл Бутчер.
Впрочем, Александр Гальченюк на 55-й минуте установил окончательный счет — 5:1 в пользу «Амура».
Следующую встречу астанчане также проведут на своем льду: 13 сентября казахстанский клуб сыграет с минским «Динамо». Эта игра завершит текущую домашнюю серию.
Напомним, в предыдущих двух матчах астанчане уступили нижнекамскому «Нефтехимику» и челябинскому «Трактору».