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Шестью заброшенными шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

ХК «Барыс» провел третий матч в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz. Клуб из Астаны принимал на своем льду хабаровский «Амур».

Источник: ХК "Барыс"

Гости в первом периоде забросили две безответные шайбы. На второй минуте отличился Вячеслав Грецкий, а на 17-й Кэмерон Ли.

Вторая двадцатиминутка также осталась за хоккеистами «Амура»: на 27-й минуте третью шайбу в ворота астанчан провел Кирилл Слепец, а на 36-й Дэвид Броссо увеличил разницу до четырех голов. «Барысу», в середине третьего периода удалось отквитать одну шайбу. Гол на свой счет записал экс-игрок «Амура» Кирилл Панюков. Нападающий сборной Казахстана отличился на 50-й минуте. Ему ассистировали Тамерлан Гайтамиров и Уилл Бутчер.

Впрочем, Александр Гальченюк на 55-й минуте установил окончательный счет — 5:1 в пользу «Амура».

Следующую встречу астанчане также проведут на своем льду: 13 сентября казахстанский клуб сыграет с минским «Динамо». Эта игра завершит текущую домашнюю серию.

Напомним, в предыдущих двух матчах астанчане уступили нижнекамскому «Нефтехимику» и челябинскому «Трактору».

Барыс
1:5
0:2, 0:2, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Дэвид Немировски
Андрей Мартемьянов
Вратари
Никита Бояркин
Игорь Бобков
1-й период
01:41
Вячеслав Грецкий
(Евгений Грачев)
16:10
Кэмерон Ли
(Дмитрий Шевченко)
2-й период
21:17
Антон Бурдасов
23:45
Натан Болье
26:43
Кирилл Слепец
26:56
Ян Дрозг
27:50
Уэйд Эллисон
36:04
Девин Броссо
(Алекс Бродхерст)
3-й период
49:53
Кирилл Панюков
(Уилл Батчер, Тамирлан Гайтамиров)
54:13
Алекс Гальченюк
(Иван Мищенко, Девин Броссо)
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит