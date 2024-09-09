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«Спартак» отыгрался с 0:2 и забросил пять шайб минскому «Динамо» в матче КХЛ

Сегодня, 9 сентября, на льду московского «Мегаспорта» «Спартак» одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 5:2.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В первом тайме гости сумели обеспечить себе комфортное преимущество благодаря шайбам Диллона Дюбе и Романа Горбунова. Затем забрасывали лишь хозяева площадки: хет-трик Михаила Мальцева и шайбы Адама Ружички с Павлом Порядиным принесли «Спартаку» победу в этом матче.

Для «Спартака» эта победа стала второй в сезоне. Ранее команда обыграла ЦСКА (4:2), но проиграла «Сочи» (1:2 Б). Далее у красно-белых состоится игра с московским «Динамо» 12 сентября.

Минское «Динамо» в первой игре сезона обыграло «Амур» (3:0). Теперь команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Витязем» 11 сентября.

Спартак
5:2
0:2, 4:0, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 3932 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Патрик Рибар
Андрей Кареев
1-й период
01:06
Дмитрий Вишневский
07:37
Диллон Дюбе
(Джордан Гросс, Вадим Шипачев)
12:29
Даниил Орлов
12:39
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле)
16:16
Николас Мелош
19:10
Джордан Гросс
2-й период
24:02
Роман Горбунов
24:49
Михаил Мальцев
(Дмитрий Вишневский, Андрей Миронов)
28:58
Командный штраф
31:08
Джош Брук
31:41
Иван Морозов
32:50
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка)
36:57
Адам Ружичка
(Александр Пашин)
37:47
Павел Порядин
(Иван Морозов)
3-й период
43:26
Михаил Мальцев
(Иван Морозов, Егор Савиков)
45:41
Роман Горбунов
56:41
Дмитрий Вишневский
Статистика
8
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит