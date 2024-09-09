«Спартак» отыгрался с 0:2 и забросил пять шайб минскому «Динамо» в матче КХЛ

В первом тайме гости сумели обеспечить себе комфортное преимущество благодаря шайбам Диллона Дюбе и Романа Горбунова. Затем забрасывали лишь хозяева площадки: хет-трик Михаила Мальцева и шайбы Адама Ружички с Павлом Порядиным принесли «Спартаку» победу в этом матче.