Немировски — после 1:5 от «Амура»: «Так дома играть нельзя, даже на выезде нельзя»

"Так дома нельзя играть, даже на выезде нельзя. Почти все голы мы сами себе привезли. Я верю, что ребята понимают это после игры. У нас есть три дня хорошо поработать. Я верю в них, верю в себя, в тренерский штаб, что мы можем все исправить.