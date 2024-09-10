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Немировски — после 1:5 от «Амура»: «Так дома играть нельзя, даже на выезде нельзя»

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски прокомментировал домашнее поражение от «Амура» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Александр Лукин, photo.khl.ru

"Так дома нельзя играть, даже на выезде нельзя. Почти все голы мы сами себе привезли. Я верю, что ребята понимают это после игры. У нас есть три дня хорошо поработать. Я верю в них, верю в себя, в тренерский штаб, что мы можем все исправить.

Мы быстро пропустили гол, попытались перевести игру в атаку и неправильно использовали это. Пытались что-то сделать, но уходили от плана, и сразу получали контратаки. Вины Никиты Бояркина нет, полевые хоккеисты не помогли. Первый гол: трое наших стояло, один чужой. Здесь не Бояркин виноват, а хоккеисты, которые рядом стояли", — приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.

На старте нового сезона КХЛ «Барыс» набрал всего одно очко в трех матчах.

Барыс
1:5
0:2, 0:2, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4949 зрителей
Главные тренеры
Дэвид Немировски
Андрей Мартемьянов
Вратари
Никита Бояркин
Игорь Бобков
1-й период
01:41
Вячеслав Грецкий
(Евгений Грачев)
16:10
Кэмерон Ли
(Дмитрий Шевченко)
2-й период
21:17
Антон Бурдасов
23:45
Натан Болье
26:43
Кирилл Слепец
26:56
Ян Дрозг
27:50
Уэйд Эллисон
36:04
Девин Броссо
(Алекс Бродхерст)
3-й период
49:53
Кирилл Панюков
(Уилл Батчер, Тамирлан Гайтамиров)
53:24
Уэйд Эллисон
54:13
Алекс Гальченюк
(Иван Мищенко, Девин Броссо)
57:31
Сергей Рыжиков
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит