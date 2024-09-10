Яркая победа «Авангарда», два хет-трика, грязь от экс-игрока НХЛ. Итоги дня в хоккее

«Амур» не просто проиграл два первых матча сезона, но и не забил ни одного гола. Вячеслав Грецкий скинул с плеч одноклубников эту тяжёлую ношу уже на второй минуте встречи, после чего «тигры» стали забивать разными способами и очень легко. Судьи отменили ещё один гол, который «Амур» забил в концовке. Несмотря на победу, Андрей Мартемьянов после матча в победной раздевалке жёстко прошёлся по команде и заявил, что «Баловство, организованное в конце третьего периода, ни в какие ворота не лезет».