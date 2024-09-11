Система быстрых платежей стала официальным партнером КХЛ

«Хоккей — один из самых любимых видов спорта у россиян, часть национального духа России. НСПК стремится предоставить болельщикам больше возможностей поддержать любимые команды и проникнуться атмосферой хоккейных баталий. Мы уже несколько лет сотрудничаем с КХЛ, в этом году наш инновационный бренд СБП становится официальным партнером КХЛ. Ближайшие два сезона СБП предложит любителям хоккея еще больше выгодных предложений, а также много новых масштабных и интересных активностей как на арене в дни игр, так и онлайн».