Ротенберг и Курбатов вышли из совета директоров КХЛ на сезон-2024/25

КХЛ в июле расторгла договор с Федерацией хоккея России (ФХР) и вышла из-под ее юрисдикции, как и из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (IIHF). Права на проведение чемпионата России перешли Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).