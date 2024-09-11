Ротенберг и Курбатов вышли из совета директоров КХЛ на сезон-2024/25

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг и генеральный директор организации Дмитрий Курбатов не вошли в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2024/25, сообщается на сайте турнира.
Председателем совета директоров лиги остался Геннадий Тимченко. Также в новый состав был включен генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов, сменивший в этой должности в новосибирском клубе Кирилла Фастовского.
Всего в совет вошли 20 человек: Тимченко, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Михаил Аверин, Алексей Анисимов, Сергей Батехин, Александр Гуськов, Игорь Есмантович, Алексей Жлоба, Борис Король, Александр Колобов, Крутохвостов, Наиль Маганов, Александр Медведев, Виталий Прохоров, Виктор Рашников, Роман Ротенберг, Артем Каркоцкий, Олег Усачев, Александр Харламов.
КХЛ в июле расторгла договор с Федерацией хоккея России (ФХР) и вышла из-под ее юрисдикции, как и из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (IIHF). Права на проведение чемпионата России перешли Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).