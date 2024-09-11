Президент ХК ЦСКА рассказал, каким будет потолок зарплат в КХЛ в сезоне-2025/2026

«У меня позиция не поменялась — сейчас не время повышать потолок зарплат. В будущем всё возможно. Сегодня этот вопрос глубоко не обсуждался. Лишь был констатирован факт, что в рамках стратегии будущего сезона потолок зарплат не будет поднят», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.