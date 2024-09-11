«Барыс» получит от КХЛ 133 миллиона: подробности

Практика распределения между клубами доходов была начата КХЛ в сезоне 2014/2015, и текущая выплата стала десятой по счету.
По итогам минувшего сезона лига выплатит клубам рекордные 1,1 миллиард рублей (свыше 6,1 миллиарда тенге).
Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства.
Наибольшую сумму выплат по итогам сезона 2023/2024 получит магнитогорский «Металлург», которому положены свыше 106 миллионов рублей (свыше 555 миллионов тенге).
Напомним, в минувшем сезоне астанчане не смогли выйти в плей-офф, заняв последнее, 12 место в регулярном чемпионате.