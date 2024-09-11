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«Барыс» получит от КХЛ 133 миллиона: подробности

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит столичному «Барысу» свыше 133 миллионов тенге (свыше 25 миллионов рублей) по итогам сезона 2023/2024, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Практика распределения между клубами доходов была начата КХЛ в сезоне 2014/2015, и текущая выплата стала десятой по счету.

По итогам минувшего сезона лига выплатит клубам рекордные 1,1 миллиард рублей (свыше 6,1 миллиарда тенге).

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства.

Наибольшую сумму выплат по итогам сезона 2023/2024 получит магнитогорский «Металлург», которому положены свыше 106 миллионов рублей (свыше 555 миллионов тенге).

Напомним, в минувшем сезоне астанчане не смогли выйти в плей-офф, заняв последнее, 12 место в регулярном чемпионате.