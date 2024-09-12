Олимпийский чемпион по хоккею Ковальчук определится с карьерными планами позднее

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук примет решение о дальнейших планах через некоторое время. Об этом он рассказал ТАСС.
Ковальчук с декабря 2023 года выступал в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Спартак», срок его контракта с красно-белыми истек в апреле. В среду он принял участие в футбольном матче звезд, посвященном 10-летию «Лукойл-Арены».
«В четверг буду болеть за наших ребят в матче КХЛ с “Динамо”. Сейчас пока больше посвятил себя семье, потому что начался учебный год, вся семья здесь, проводим вместе время, — сказал 41-летний Ковальчук. — Ну и так я поддерживаю форму, поэтому посмотрим».
«Посмотрим, думаю, что пройдет время, и я официально скажу, что я буду делать дальше. Сейчас я всегда рядом с ребятами, тренерским штабом из “Спартака”, переживаем, болеем за команду», — ответил он на вопрос по поводу возможного продолжения карьеры.