Олимпийский чемпион по хоккею Ковальчук определится с карьерными планами позднее

«В четверг буду болеть за наших ребят в матче КХЛ с “Динамо”. Сейчас пока больше посвятил себя семье, потому что начался учебный год, вся семья здесь, проводим вместе время, — сказал 41-летний Ковальчук. — Ну и так я поддерживаю форму, поэтому посмотрим».