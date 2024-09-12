Американский хоккеист сравнил качество еды в России и США

Хоккеист рассказал, что в США принято закупаться на неделю вперед, поэтому в продуктах есть консерванты. «Тут же [в России] если не съесть что-то быстро, то оно пропадет за пару дней. И я, и моя жена ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей вкус тоже отличается в лучшую сторону», — заявил он, добавив, что наслаждается этой едой.