Кадейкин об игре на вбрасываниях: с каждой новой попыткой ты шлифуешь своё мастерство

— Объясните массовому зрителю, как в детстве тренируют игру на вбрасывании?

— Тяжело сказать. Пока игрок не встретит в своей карьере человека, который начнёт подсказывать, тренировать вбрасывания, начнёт уделять внимание этому компоненту, то ты и не скажешь, когда ты начинаешь тренировать это. Я думаю, что у меня это произошло при переходе на молодёжный уровень. Кто-то ответит, что тренировал с самого детства, кто-то только в первой команде начинает этим заниматься. Когда ты начинаешь уделять этому внимание, то начинает идти прогресс. Не могу сказать за всех центрфорвардов, но у каждого в этом компоненте свой путь.