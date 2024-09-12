«Спартак» — «Динамо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

В шести личных встречах прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» одержал четыре победы. В конце августа эти команды встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. В том матче «Спартак» одержал волевую победу по буллитам. Отметим, что большинство матчей в прошлом сезоне между этими командами выдались крайне результативными.