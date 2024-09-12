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«Спартак» — «Динамо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча начнётся в 19:30 мск.

Состав «Спартака»:

Состав московского «Динамо»:

В шести личных встречах прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» одержал четыре победы. В конце августа эти команды встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. В том матче «Спартак» одержал волевую победу по буллитам. Отметим, что большинство матчей в прошлом сезоне между этими командами выдались крайне результативными.

В текущем сезоне «Спартак» одержал две победы в трёх матчах, «Динамо» выиграло лишь одну игру из трёх.