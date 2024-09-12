«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев в гостях «Северсталь»

На 13-й минуте третьего периода Георгий Белоусов с передач Фёдора Гордеева и Энди Андреоффа вновь вывел «Сибирь» вперёд. Менее чем через минуту Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова довёл преимущество сибиряков до двух шайб. В конце игры Сергей Широков установил окончательный счёт в матче.