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«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев в гостях «Северсталь»

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь».

Источник: ХК "Сибирь"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 12-й минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передачи Александра Першакова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте.

В начале третьего игрового отрезка Владимир Бутузов с передачи Фёдора Гордеева вновь вывел новосибирский клуб вперёд. Спустя четыре минуты Данил Аймурзин с передач Никиты Коростелёва и Янни Калдиса сделал счёт 2:2.

На 13-й минуте третьего периода Георгий Белоусов с передач Фёдора Гордеева и Энди Андреоффа вновь вывел «Сибирь» вперёд. Менее чем через минуту Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова довёл преимущество сибиряков до двух шайб. В конце игры Сергей Широков установил окончательный счёт в матче.

Северсталь
2:5
0:0, 1:1, 1:4
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5385 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Самойлов
Антон Красоткин
1-й период
03:22
Тэйлор Бек
14:53
Сергей Широков
2-й период
31:10
Тэйлор Бек
35:56
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
3-й период
42:32
Владимир Бутузов
(Федор Гордеев)
46:49
Данил Аймурзин
(Никита Коростелев, Янни Калдис)
47:03
Илья Иванцов
52:54
Георгий Белоусов
(Энди Андреофф, Федор Гордеев)
53:49
Владимир Бутузов
(Тэйлор Бек, Сергей Широков)
58:46
Сергей Широков
59:00
Егор Аланов
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит