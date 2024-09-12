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Кузнецов: надо что-то решать с большинством СКА, так нельзя играть

Нападающий СКА Евгений Кузнецов после поражения от «Трактора» (0:3) рассказал об игре команды в большинстве и оценил выступление голкипера челябинской команды Зака Фукале.

Источник: SKA.RU

— Есть ощущение, что в третьем периоде СКА проиграл в физике?

 — Нет. Они забили свой момент. По такой игре один гол придает энергию. Надо было создавать моменты, что-то решать с большинством. Так нельзя играть.

— Подсказывали что-то команде по Заку Фукале?

 — Нет.

— Его сейв на Григоренко — ключевой момент?

 — Да, один из. Наш вратарь тоже тащит нас. Они забили, мы нет. Вот и вся разница.

— О чём говорили с Фукале?

 — Да так, в голову пытался ему залезть чуть-чуть, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА
0:3
0:0, 0:0, 0:3
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12285 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Бенуа Гру
Вратари
Артемий Плешков
Закари Фукале
2-й период
34:33
Илья Карпухин
3-й период
47:49
Максим Шабанов
(Виталий Кравцов)
51:01
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов)
57:21
Максим Шабанов
(Владимир Ткачев, Закари Фукале)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит