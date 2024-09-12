«Спартак» набрал мощный ход на старте сезона КХЛ! Но что происходит с «Динамо»?

«Уже не раз говорил, что Комтуа и Миске потребуется время. Не знаю, сколько именно. Они уже находятся не так далеко. С комплектацией у нас всё нормально. Вопрос в другом, как правильно сказали: насколько быстро новички вольются и поймут наш хоккей. Это сейчас самый важный момент, потому что потенциал у обоих есть. Важно, чтобы они быстрее освоились», — заявил Кудашов.