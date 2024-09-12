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«Спартак» набрал мощный ход на старте сезона КХЛ! Но что происходит с «Динамо»?

Команда Алексея Кудашова снова проиграла. И это уже настораживает.

Источник: ВЛАДИМИР БЕЗЗУБОВ, PHOTO.KHL.RU

Столичные дерби всегда вызывают повышенный интерес и привлекают к себе особое внимание. История противостояния между «Спартаком» и «Динамо» тянется ещё с советских времён. В КХЛ матчи между этими командами тоже получаются яркими, а порой и сверхрезультативными. Сразу вспоминается, как в прошлом регулярном чемпионате красно-белые выиграли в овертайме со счётом 8:7 (!).

На старте сезона команда Алексея Жамнова (кстати, коренного динамовца) уже успела обыграть ЦСКА и минское «Динамо», но неожиданно оступилась в игре с ХК «Сочи». Ситуация у Алексея Кудашова гораздо сложнее: успех во встрече с «Северсталью», но неудачи в матчах с «Куньлунем» и «Ладой» заставляют задуматься, а тут ещё вратарская бригада Миска — Моторыгин откровенно не выручает. Нервозность, разумеется, передаётся всей команде.

«Уже не раз говорил, что Комтуа и Миске потребуется время. Не знаю, сколько именно. Они уже находятся не так далеко. С комплектацией у нас всё нормально. Вопрос в другом, как правильно сказали: насколько быстро новички вольются и поймут наш хоккей. Это сейчас самый важный момент, потому что потенциал у обоих есть. Важно, чтобы они быстрее освоились», — заявил Кудашов.

Что касается первого периода, то бело-голубые владели инициативой, больше атаковали и вышли вперёд благодаря шайбе О’Делла в большинстве. У спартаковцев было несколько шансов в быстрых атаках, но они не смогли пробить Моторыгина. Именно ему доверили место в воротах номинальных гостей.

Во второй двадцатиминутке у красно-белых буквально открылось второе дыхание. Команду Алексея Жамнова было просто не остановить!

Динамовцы агрессивно провели старт второго периода, но не использовали несколько моментов, а затем игра выравнялась. У «Спартака» своё слово сказало первое звено — Голдобин, Морозов и Порядин забросили по шайбе. «Динамо», складывалось ощущение, всё больше находилось не в своей тарелке.

К примеру, обычно корректный Михеев грубо встретил у борта Орлова. Спартаковец упал на лёд и долго не мог подняться. Защитник красно-белых серьёзно ударился лицом, после чего у него пошла кровь. В результате судьи приняли решение выписать нападающему динамовцев 5+20. На лице Алексея Кудашова было заметно недоумение и в какой-то степени непонимание.

В третьей двадцатиминутке «Спартак» по большей части играл по счёту. В концовке динамовцы получили шанс сыграть в большинстве, заменили вратаря на лишнего полевого хоккеиста, в результате чего смогли сократить счёт до минимума: отличился Пакетт.

Завершилась же встреча тем, что Ружичка поразил уже пустые ворота. Отметим очередную победу набравших ход спартаковцев (и первую в исполнении Андрея Миронова над бывшей командой), а вот с «Динамо» происходит что-то непонятное. Тренерскому штабу пора серьёзно задуматься и сделать выводы.

Павел Панышев

Спартак
4:2
0:1, 3:0, 1:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 5014 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Алексей Кудашов
Вратари
Патрик Рибар
Максим Моторыгин
1-й период
11:56
Андрей Локтионов
12:58
Эрик О`Делл
(Бреннан Менелл, Никита Гусев)
2-й период
27:28
Командный штраф
28:18
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Иван Морозов)
33:06
Александр Беляев
36:52
Иван Морозов
(Егор Савиков, Николай Голдобин)
37:51
Артем Михеев
37:51
Артем Михеев
39:46
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Николай Голдобин)
3-й период
57:06
Седрик Пакетт
(Эрик О`Делл, Бреннан Менелл)
59:17
Адам Ружичка
(Егор Савиков, Андрей Миронов)
Статистика
4
Штрафное время
27
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит